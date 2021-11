Business news: Taiwan, azienda MediaTek presenta nuovo chip per televisori 8K

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda taiwanese MediaTek, produttrice di semiconduttori fabless, ha presentato il processore Pentonic 2000, destinato ai televisori 8K di nuova generazione. Lo riferisce il quotidiano di Taipei "Taiwan News", precisando che il chip è stato sviluppato dall'azienda in collaborazione con il colosso Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (Tsmc). Pentonic 2000 è il primo chip per piattaforme televisive costruito con processo produttivo a sette nanometri. Il processore è in grado di gestire pannelli 8K con frequenza di aggiornamento a 144 hertz, oltre che console di ultimissima generazione. È dotato dell'inedita tecnologia AI-Super Resolution, che consente di effettuare la conversione dei contenuti a bassa risoluzione in tempo reale, mentre la funzione Intelligent View permette di gestire più schermate contemporaneamente senza compromettere la qualità dell'immagine. In altre parole, sarà possibile visualizzare contenuti in streaming provenienti da più fonti alla massima risoluzione possibile. (Cip)