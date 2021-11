Fisco: Di Maio, è arrivato il momento di abbassare le tasse, non è più rinviabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova è un punto di riferimento essenziale nel panorama giornalistico italiano per conoscere – ma soprattutto per capire – politica estera e dinamiche internazionali" Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- È arrivato il momento di abbassare le tasse, non è più rinviabile. Lo ha scritto in un messaggio su Facebook il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. “Abbiamo trovato una prima intesa, da definire e migliorare ulteriormente, ma è una buona base di partenza. Per la prima volta aiutiamo concretamente il ceto medio, proprio perché la ripresa post Covid è possibile solo se mettiamo al centro le persone, le famiglie”, ha dichiarato Di Maio. “Andremo a tagliare l’Irpef, con la riduzione del numero degli scaglioni e l'abbassamento delle aliquote. Era da più di cinque anni che in Italia non si andava incontro a chi supera i 28 mila euro di reddito. Inoltre eliminiamo l’Irap per la metà delle attività che oggi la pagano: circa 630 mila”, ha proseguito il ministro, ricordando che sono tutte proposte del Movimento 5 Stelle. (segue) (Res)