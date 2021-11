Business news: Pechino accusa imprese taiwanesi operative in Cina di finanziare "secessionisti" a Taipei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La portavoce dell'Ufficio di Pechino per gli Affari di Taiwan, Zhu Fenglian, ha accusato alcune imprese taiwanesi operative in Cina di "finanziare i secessionisti a Taiwan". Le dichiarazioni sono state rilasciate in conferenza stampa, dopo che nella giornata la multinazionale di Taipei Far Eastern Group era stata sanzionata per molteplici violazioni in attività condotte in Cina. A seguito di ispezioni condotte negli stabilimenti edili e tessili gestiti dalla compagnia a Shanghai e nelle province di Jiangsu, Jaingxi, Hubei e Sichuan, le autorità avevano infatti riscontrato violazioni finanziarie, ambientali e di sicurezza, condannando la società all'immediata rettifica e al pagamento delle sanzioni. Commentando la circostanza, la portavoce ha precisato che la Cina "accoglie e sostiene" gli investitori taiwanesi, proteggendone i legittimi interessi ai sensi della legge. Pechino, infatti, "ha lavorato duramente per fornire ai compatrioti di Taiwan e alle loro attività tutele e agevolazioni (...), ma non autorizza le imprese a servirsi della terraferma per arricchirsi e poi finanziare i secessionisti al di là dello Stretto". Tornando a ribadire l'inalienabile sovranità di Pechino su Taipei, Zhu ha affermato che i provvedimenti contro "i finanziatori dei secessionisti" non sono più fermi allo stadio degli avvertimenti verbali e che la Cina ha iniziato ad agire. (Cip)