Business news: India, in arrivo disegno di legge su divieto criptovalute private

- Nella prossima sessione del parlamento indiano, che si aprirà il 29 novembre, il governo presenterà un disegno di legge per vietare le criptovalute private e creare un quadro normativo per l’emissione di una valuta digitale da parte della Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale. È quanto risulta dal bollettino della Camera del popolo, la camera bassa, in cui viene citato il disegno di legge The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021. L’Rbi aveva annunciato a luglio che stava lavorando a una valuta digitale della banca centrale (Cbdc), una moneta a corso legale in forma digitale scambiabile uno a uno con la moneta fiat. La banca centrale ha più volte definito le criptovalute un rischio per la stabilità finanziaria e nel 2018 ha emesso una circolare per vietare alle banche e alle istituzioni poste sotto il suo controllo di scambiare e fornire servizi legati a valute virtuali. La circolare, però, è stata annullata dalla Corte suprema nel 2020. (Inn)