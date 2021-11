Business news: Cina, il numero di società quotate nella Borsa di Pechino sale a 82

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero di società quotate alla Borsa di Pechino è aumentato a 82. L’ultima azienda a debuttare nel mercato azionario è stata la giapponese Yoshioka Precision, specializzata nella produzione di componenti metallici. Tra le 82 compagnie attualmente quotate nella borsa valutaria, 71 sono state trasferite dall’esistente National Equities Exchange and Quotations (il sistema di negoziazione fuori borsa della Repubblica Popolare Cinese), mentre le restanti 11 sono di recente approvazione. Nella prima settimana di negoziazioni, il volume degli scambi per 81 titoli ha raggiunto i 3,32 miliardi di dollari, ossia un incremento del 158,69 per cento rispetto ai sette giorni precedenti l’apertura del mercato. Nell’ultima settimana, i prezzi delle azioni hanno registrato un incremento del 3,75 per cento; in particolare, nelle giornate del 22 e 23 novembre, il valore di mercato delle azioni è stato di 43,87 miliardi e 45,38 miliardi di dollari, con un fatturato pari a 32 mila e 47 mila dollari. Le operazioni si mantengono stabili. (Cip)