Business news: Thailandia, Gulf Energy firma accordo da quasi 1 miliardo per nuovi terminal container

- La compagnia elettrica thailandese Gulf Energy ha firmato un accordo da 927 milioni di dollari con l’autorità portuale nazionale per la costruzione e la gestione di nuovi terminal per container. Lo ha annunciato il dirigente Ratthaphol Cheunsomchi. La Gulf è di proprietà del miliardario thailandese Sarath Ratanavadi, che ha già investito in passato miliardi di dollari per espandere le infrastrutture funzionali agli affari della società. I progetti saranno portati avanti dal consorzio Gpc, del quale Gulf Energy detiene il 40 per cento della proprietà mentre la compagnia di Stato Ptt e la China Harbour Engineering Company possiedono il restante 30 per cento. In particolare, il gruppo costruirà e opererà per 35 anni due terminal nel porto di Laem Chabang, a sud di Bangkok. Il primo terminal dovrebbe diventare operativo nel 2025, mentre la costruzione del secondo dovrebbe iniziare nel 2027. Insieme, come spiegato da Ratthaphol, i due siti dovrebbero consentire la gestione di 4 milioni di unità equivalenti a venti piedi (Teu) ogni anno. Gulf Energy ha una capacità installata di circa 9,3 gigawatt di elettricità in Thailandia, ma negli ultimi anni ha iniziato a diversificare i propri affari. Nel 2019 ha avviato insieme alla Ptt la costruzione di un terminal di gas da 1,3 miliardi di dollari sulla costa orientale del Paese. Quest’anno ha invece offerto 5,4 miliardi di dollari per acquistare il gruppo Intouch Holdings, attivo nel campo delle telecomunicazioni, e ha infine aumentato a 42,3 per cento le proprie quote. (Fim)