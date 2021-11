Business news: Cina, attività di Far Eastern Group multate in 4 province

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività edili e tessili gestite dalla multinazionale taiwanese Far Eastern Group in quattro province cinesi sono state ritenute responsabili di molteplici violazioni amministrative, e multate ai sensi dei regolamenti vigenti nella Repubblica Popolare Cinese. A seguito di ispezioni condotte negli stabilimenti di Shanghai e delle province di Jiangsu, Jaingxi, Hubei e Sichuan, le autorità hanno giudicato insufficienti le misure di protezione ambientale e di sicurezza sul lavoro, riscontrando inoltre una serie di infrazioni in ambito fiscale. Le indagini sono ancora in corso, ma la compagnia di Taipei ha già iniziato a provvedere alla rettifica e al pagamento di alcune sanzioni. (Cip)