Green pass: Peserico (Confcommercio), ennesimo sabato di protesta, assurdo colpire persone e imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il diciannovesimo sabato di proteste no Green pass nel centro di Milano ha provocato ancora disagi a cittadini e imprese. Per l'ennesima volta chiediamo che prevalga un senso di responsabilità comune per far rientrare queste proteste nel perimetro della legalità. È assurdo, infatti, che si debbano colpire l'economia e la società in una situazione ancora di forte difficoltà per il perdurare della pandemia". Lo afferma Mario Peserico, vicepresidente di Confcommercio Milano in una nota in cui commenta il nuovo corteo non autorizzato dei "no green pass". (Rem)