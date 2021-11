Business news: India rilascia cinque milioni di barili di greggio delle riserve strategiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’India ha deciso di rilasciare cinque milioni di barili di greggio delle sue riserve petrolifere strategiche, un’iniziativa intrapresa con gli Stati Uniti e altri Paesi per far al rincaro degli idrocarburi. Lo riferisce un comunicato del ministero del Petrolio e del gas naturale. “L’India crede fermamente che il prezzo degli idrocarburi liquidi dovrebbe essere ragionevole, responsabile ed essere determinato dalle forze di mercato”, spiega la nota, tuttavia, “ha ripetutamente espresso preoccupazione per il fatto che l’offerta di petrolio venga regolata artificialmente al di sotto dei livelli di domanda da parte dei Paesi produttori di petrolio, con conseguente aumento dei prezzi e conseguenze negative”. Per questo Nuova Delhi ha accettato di rilasciare cinque milioni di barili di greggio dalle sue riserve “in consultazione con altri importanti consumatori globali di energia”: Usa, Cina, Giappone e Corea del Sud. Il comunicato ricorda che il governo centrale sta monitorando attentamente i prezzi dei carburanti e che, nel tentativo di controllare le pressioni inflazionistiche, ha recentemente ridotto l’accisa su benzina e diesel, riduzione cui è seguita quella dell’Iva da parte di molti governi statali. (Inn)