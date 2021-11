Business news: Cina, nella provincia dell'Hunan commercio lungo Bri cresciuto del 19,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La provincia dell'Hunan, nella Cina centrale, ha rafforzato la propria presenza all'interno della Nuova via della seta (Bri), intensificando i commerci con i Paesi aderenti all'iniziativa del 19,8 per cento nei primi dieci mesi dell'anno. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Xinhua", precisando che il volume d'affari sostenuto dall'Hunan lungo la maxi-rotta commerciale ha raggiunto 21,8 miliardi di dollari nello stesso periodo. Da gennaio a ottobre, le esportazioni di Hunan verso le economie Bri sono aumentate del 17,3 per cento a 16,8 miliardi di dollari, mentre le importazioni hanno conosciuto un incremento del 29,9 per cento e hanno totalizzato complessivamente 4,8 miliardi di dollari. Vietnam, Malesia e Thailandia si classificano fra i tre principali partner commerciali dell'Hunan, con un volume d'affari pari a 2,8 miliardi, 2,4 miliardi e due miliardi di dollari rispettivamente. In base ai dati delle statistiche doganali, le principali esportazioni della provincia cinese lungo la Nuova via della seta includono principalmente prodotti meccanici ed elettrici. (Cip)