Business news: Giappone, al via sperimentazione su valuta digitale garantita da depositi bancaria

- Il Giappone avvierà già entro la fine del 2021 l'utilizzo in prova di una valuta digitale garantita da depositi bancari. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", secondo cui all'esperimento prenderanno parte i maggiori istituti bancari del Paese e 70 altre aziende. L'iniziativa verrà coordinata dal Digital Currency Forum, che include tra i suoi membri le major bancarie Mufg Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corp. e Mizuho Bank, oltre a Japan Post Bank e Nippon Telegram & Telephone (Ntt). La fase di impiego sperimentale della nuova valuta digitale farà da "studio di fattibilità" per le transazioni aziendali, in particolare per i pagamenti di grande entità. L'obiettivo è di giungere alla piena operatività già nella seconda metà del 2022. Tra le compagnie che prendono parte all'iniziativa figurano l'operatore ferroviario East Japan Railway, che opera tra le altre la trafficatissima linea Yamanote di Tokyo, e il colosso commerciale Miitsubishi Corp. Ad oggi i pagamenti digitali sono già ampiamente utilizzati in Giappone per piccole transazioni, come ad esempio il pagamento di tariffe per l'utilizzo dei mezzi pubblici. (Git)