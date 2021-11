Business news: Samsung Electronics realizzerà il suo nuovo stabilimento Usa a Taylor, nel Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica sudcoreano Samsung Electronics realizzerà un nuovo stabilimento all'avanguardia tecnologica per la produzione di microchip a Taylor, nello Stato Usa del Texas. L'azienda ha annunciato la scelta del sito nella giornata del 24 novembre tramite un prospetto inviato ai regolatori statunitensi. L'azienda ha annunciato i piani per la realizzazione di uno stabilimento da 17 miliardi di dollari negli Stati Uniti cinque mesi fa; la compagnia opera già uno stabilimento analogo sul territorio statunitense ad Austin nel Texas, a circa 50 chilometri dal sito dove sorgerà il nuovo impianto. Per aggiudicarsi lo stabilimento Taylor ha offerto consistenti incentivi fiscali, incluso uno sgravio del 92 per cento della tassazione sulla proprietà nei primi 10 ani di attività. La costruzione dell'impianto, che occuperà una superficie di circa 5 milioni di metri quadrati, avrà inizio nel primo semestre del prossimo anno, mentre l'avvio delle attività produttive è previsto per la fine del 2024. (Git)