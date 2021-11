Business news: Baidu concede licenza algoritmo per sequenziamento mRna alla francese Sanofi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Baidu ha concesso in licenza il suo algoritmo per il sequenziamento dell'Rna messaggero (mRna) alla casa farmaceutica francese Sanofi, per l'uso nello sviluppo di vaccini e prodotti terapeutici. Lo ha riferito Baidu in una nota, definendo l’accordo “una pietra miliare” per la società. Notando come la tecnologia emergente a mRNA abbia contribuito significativamente al rapido sviluppo della ricerca sul Covid-19, il vicepresidente di Baidu, Tian Wu, ha espresso il parere che “la combinazione di mRNA con strumenti di biologia computazionale” abbia il potenziale per trasformare ulteriormente la scoperta di farmaci. “Siamo onorati di collaborare con Sanofi, una delle aziende biofarmaceutiche leader nel mondo, per fornire alla comunità sanitaria globale terapie e vaccini mRNA in grado di salvare delle vite”, ha infine aggiunto. (Cip)