- Dopo aver superato via Torino e le colonne di San Lorenzo, i no green pass hanno imboccato corso San Gottardo con l'intento di raggiungere la darsena. Carabinieri e polizia si sono schierati per fermare il corteo non autorizzato e stanno identificando alcuni dei manifestanti. (Rem)