Rai: Zingaretti, soppressione edizione notte Tgr crea un vuoto, azienda ci ripensi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Anche a causa della pandemia abbiamo capito quanto sia necessaria una informazione fatta da professionisti, come ad Agenzia Nova, che ci tiene costantemente aggiornati" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretariodel Partito Democratico

20 luglio 2021

- La soppressione dell'edizione notturna dei Tg regionali della Rai "non è una buona notizia. Privare i cittadini di uno spazio informativo serio, verificato e professionale rischia di indebolire il rapporto fra il territorio e i suoi cittadini". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. "A maggior ragione in un momento storico in cui l'informazione in generale sta soffrendo una forte crisi - aggiunge il governatore -. Spero che questa decisione sia rivista dai vertici della Rai e che la nostra regione, come del resto anche le altre regioni italiane, possano contare anche sull'edizione notturna del Tg regionale".(Rer)