Green pass: diciannovesimo sabato di proteste, forze dell'ordine arginano tre gruppi di manifestanti

- Verso le 18.20, Mentre il contengente principale di poliziotti arginavano il gruppo già bloccato in piazza Duomo, circa 200 manifestanti hanno tentato di imboccare via Torino dove sono stati immediatamente fermati dalla Polizia. I reparti di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza hanno tempestivamente realizzato una manovra di contenimento evitando movimenti di questo gruppo in altre direzioni e lo hanno respinto in piazza Duomo, per poi gradualmente disperderlo dopo numerose identificazioni che si tradurranno anche in sanzioni pure per il mancato uso delle mascherine. Subito dopo, si è materializzato un altro gruppo di un centinaio di manifestanti che è stato bloccato dai contingenti delle forze dell'ordine in Corso di Porta Ticinese, all'altezza del Museo diocesano, mentre cercava di dirigersi in Darsena. La Polizia Locale ha mitigato le occasionali e solo temporanee ricadute sul traffico. (Rem)