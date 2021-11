Business news: Cina, entrate Xiaomi crescono dell'8,2 per cento nel terzo trimestre ma deludono aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale cinese Xiaomi, leader nell'elettronica, ha registrato un aumento delle entrate pari all'8,2 per cento nel terzo trimestre del 2021, un dato che ha deluso le prospettive di crescita della compagnia. Lo rende note il quotidiano indiano "Economic Times", che attribuisce la modesta espansione delle entrate alla feroce concorrenza di società rivali, prime fra tutte Oppo e Vivo. In particolare, da luglio a settembre, le vendite di smartphone Xiaomi sono cresciute dello 0,4 per cento a 7,49 miliardi di dollari, con un decremento delle spedizioni trimestrali del 5,8 per cento su base annua. Il fatturato complessivo è salito a 12,22 miliardi di dollari, mancando la previsione di crescita di 12,39 miliardi di dollari formulata dalla compagnia di analisi finanziaria Refinitiv. (Cip)