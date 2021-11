RPT - Covid: Iss, identificato primo caso di variante Omicron in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto per errata corrige - È stato identificato in Italia il primo caso di variante Omicron del coronavirus. Lo rende noto l'Istituto superiore di sanità (Iss) in un comunicato, precisando che nell’ambito delle attività di sequenziamento genomico Sars-CoV-2 della rete coordinata dall’Iss è stata identificata una sequenza nella piattaforma ICoGen riconducibile a quella nota ora come variant of concern (Voc) e definita ieri dall'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come “omicron”. Il campione è in fase di ulteriore conferma per avere l’assegnazione definitiva del lignaggio che per questa Voc è il B.1.1.529. La possibilità di identificare rapidamente la nuova sequenza e di dare inizio immediatamente alle attività di contact tracing - afferma l'Iss - è stata ottenuta grazie alla presenza di alert sulla piattaforma Icogen che hanno riconosciuto immediatamente la presenza di alcune mutazioni chiave dimostrando l’efficienza della rete italiana di sequenziamento all’operato rapido e efficiente del laboratorio della Asst Fbf-Sacco". (segue) (Com)