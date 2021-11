RPT - Covid: Iss, identificato primo caso di variante Omicron in Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il genoma, prosegue la nota, è stato sequenziato presso il laboratorio di Microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle Bioemergenze dell’Ospedale Sacco di Milano da un campione positivo di un soggetto proveniente dal Mozambico. Il paziente e i suoi contatti familiari sono in buone condizioni di salute. "Le inchieste epidemiologiche sono state svolte da Ats Milano e dalla Asl di competenza della Regione Campania. Sono già stati programmati i sequenziamenti sui campioni dei contatti familiari del paziente risultati positivi e residenti nella regione Campania, i cui laboratori sono stati allertati e stanno già lavorando per ottenere in tempi brevi i risultati genomici. Al momento non sono stati identificati contatti positivi in Lombardia. Già nella giornata di ieri il ministero della Salute aveva emanato una nota informativa alle regioni/Pa a seguito di una riunione coordinata insieme ad Iss per rafforzare le modalità di tracciamento", conclude la nota. (Com)