Business news: Cina, regolatore mercato indaga 43 casi di concentrazioni, multe ad Alibaba e Tencent

- Alibaba e Tencent sono tra le aziende multate dall’Amministrazione statale per la regolazione del mercato (Samr) della Cina, al termine di un’indagine ai sensi della legge antimonopolio. L’autorità antitrust cinese ha reso noto in un comunicato di aver ravvisato 43 casi di mancata dichiarazione di concentrazioni di imprese e di aver imposto alle compagnie coinvolte un’ammenda di 500 mila yuan (80 mila dollari) per ogni violazione. Il comunicato è corredato da allegati sui singoli casi. Tra le compagnie coinvolte, oltre alla piattaforma di commercio elettronico Alibaba e al colosso tecnologico Tencent, ci sono anche altri rivenditori online, come Jd.com e Suning, e il motore di ricerca Baidu. (Cip)