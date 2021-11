Fisco: Di Maio, è arrivato il momento di abbassare le tasse, non è più rinviabile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

18 ottobre 2021

- “Dopo la sofferenza provocata dal Covid, ora è il momento di interventi seri per alleggerire la pressione fiscale. E oltre al Pnrr che sta andando avanti, un'occasione imminente è la legge di bilancio al vaglio del Parlamento in questi giorni”, ha segnalato Di Maio. Sarà la manovra che rilancia un Paese “che sta iniziando a ripartire, come dimostrano i dati dell'export: finora nel 2021 record assoluto di esportazioni anche rispetto all'anno del boom, cioè il 2019”. “Sarà una manovra rivolta alle esigenze di tutti, e in Parlamento siamo certi che si lavorerà da squadra, con spirito di unità nazionale e senso di responsabilità. Avanti così”, si conclude il messaggio del capo della diplomazia italiana. (Res)