Roma: controlli interforze anti-Covid in centro, transenne per evitare assembramenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come stabilito in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e i successivi tavoli tecnici, sono stati predisposti dal Questore, con apposita ordinanza, mirati controlli finalizzati al rispetto dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anti covid, soprattutto nella zona del centro cittadino, litorale romano parchi e ville nella capitale e provincia. Particolare attenzione è stata rivolta alla zona del centro storico, cosiddetto tridente e nell'area compresa tra via Cola di Rienzo, viale Giulio Cesare e piazza Risorgimento, tutti luoghi maggiormente soggetti, nel fine settimana, allo shopping ed al turismo. Gli agenti della Polizia di Stato, composto da numerosi equipaggi, sia appiedati che auto e moto montati, sono stati affiancati dalla Polizia locale di Roma Capitale, dalla Guardia di finanza, dai carabinieri e dalla Protezione civile. Onde evitare che, in alcune vie o piazze, si potessero creare assembramenti a causa di un numero di persone eccessivo, sono state predisposte delle transenne dedicate per favorire il contingentamento delle persone. I controlli sono stati estesi anche alle le aree verdi e lungo il litorale romano dove sono state utilizzate pattuglie ippomontate e bikers. (Rer)