Business news: Giappone, Stato blocca azione difensiva di Shinsei Bank contro la scalata di Sbi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo giapponese intende far leva sulla sua quota di partecipazione a Shinsei Bank per votare contro una azione difensiva dell'istituto bancario in risposta ad una scalata ostile del gruppo finanziario online Sbi Holdings Inc. Lo riferiscono fonti citate dalla stampa giapponese. Lo Stato giapponese e Sbi detengono complessivamente una quota del 40 per cento di Shinsei Bank; quest'ultima ha convocato un consiglio degli azionisti straordinario per venerdì 26 novembre, ma non sembra in grado di raccogliere il consenso necessario a bloccare la scalata tramite l'emissione di nuove azioni per ridurre il peso di Sbi. Lo Stato giapponese detiene ad oggi una quota del 20 per cento di Shinsei Bank, e secondo fonti informate avrebbe valutato positivamente un piano di crescita proposto da Sbi. (Git)