Green pass: un centinaio di manifestanti in piazza Duomo, per lo più senza mascherina - Video

- Oggi pomeriggio, verso le ore 17 a Milano, mentre era in corso sin dalle ore 15 un presidio preavvisato in piazza Sempione a cui hanno partecipato circa 400 manifestanti, un centinaio di persone, si sono radunate alla spicciolata in piazza Duomo, e ha tentato di iniziare una protesta non preavvisata con slogan e canti contravvenendo, inoltre, per la maggioranza dei presenti, all'ordinanza del sindaco circa l'obbligo della mascherina lungo l'asse Castello-San Babila. Gli agenti di polizia sono immediatamente intervenuti e hanno, al momento, circondato i manifestanti. (Video: Agenzia Nova) (Rem)