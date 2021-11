Covid: Nasce Dotz detect per individuazione veloce e puntuale del virus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dotz detect è la nuova piattaforma di diagnostica molecolare che sfrutta la tecnologia End-to-End molecular Rt-Lamp per la diagnosi di Covid-19 in maniera precisa, rapida e su larga scala. La piattaforma automatizzata nella sua semplicità d’utilizzo fornisce una soluzione economica, integrata ed estremamente accurata. Una soluzione utile a supportare la ripresa delle normali attività economiche mantenendo sicure le persone che transitano sia nei luoghi di lavoro ad alta frequentazione, sia negli spazi pubblici caratterizzati da un elevato traffico. Il sistema automatizzato di diagnostica Dotz è progettato per individuare gli acidi nucleici di Sars-CoV-2 presenti all’interno dei campioni di saliva o provenienti da tampone naso-orofaringeo. Dall’estrazione dell’Rna alla visualizzazione del risultato (indicata da un preciso colore), la piattaforma è in grado di fornire in loco indicazioni per un massimo di 96 campioni analizzati contemporaneamente in circa 30 minuti. Richiede una minima formazione da parte dell’operatore ed è estremamente intuitivo e ideale per l’utilizzo in loco. (Rin)