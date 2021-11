Droga: Orlando a Salvini, vogliamo parlare di precari del lavoro? Facciamolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono stato oggetto delle attenzioni del segretario della Lega perché ho detto che i programmi sulla droga non hanno raggiunto risultati, il fenomeno è tutt’altro che battuto. Ho detto che ora la Germania sta facendo una certa scelta e qualche riflessione la dovremmo fare anche noi. Salvini mi ha detto, con un raffinato ragionamento, che il ministro del Lavoro si deve occupare dei precari del lavoro. Ora, era una conferenza sulla droga: se avessi, quindi, iniziato a parlare della siderurgia mi avrebbero preso in giro, ma lo voglio prendere sul serio. Affrontiamo sì o no la pletora dei contratti che oggi flessibilizzano eccessivamente il mondo del lavoro, affrontiamo il tema di cancellare i tirocini gratuiti che sono sfruttamento. Se c'è l'accordo tra la Lega e Partito democratico, si fa". Lo ha detto il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, all’evento del Pd Genova "Giusta, solidale, europea. La Genova di domani, per cui lottare oggi". (Rin)