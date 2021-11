Green pass: polizia schierata in via Torino per arginare il corteo non autorizzato - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- I manifestanti "No green pass", alcuni dei quali scandivano insulti contro il presidente del consiglio, si sono radunati in piazza Domo e si sono avviati verso via Torino dove hanno trovato la polizia schierata in assetto antisommossa per intercettare il corteo. La manifestazione ha provocato un fermo dei tram e ha costretto alcuni manifestanti ad abbassare le saracinesche. (Video: Agenzia Nova) (Rem)