Agcom: Leone (M5S), parere su dichiarazioni Palombelli è assurdo e fuorviante

20 luglio 2021

- La senatrice del Movimento 5 Stelle Cinzia Leone, vicepresidente della commissione d'inchiesta sul femminicidio, ha definito "riprovevole" la posizione assunta da parte dell'Agcom nei confronti dell'opinionista Barbara Palombelli. "Ho ricevuto riscontro dall'Agcom, a seguito di una mia segnalazione, aggiungo necessaria, dal momento in cui mi occupo di prevenzione sulla questione di genere, quindi del ruolo assunto dall'informazione e dalla formazione. Agcom risponde alla mia segnalazione: 'L'Autorità, nella riunione del Consiglio del 18 novembre 2021, esaminata la fattispecie segnalata, nel valutare la configurabilità della violazione dei principi sanciti dall'art. 3 e dell'art. 32, comma 5, del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, ha preso favorevolmente atto delle considerazioni svolte dal fornitore di servizi di media audiovisivi e, segnatamente, delle iniziative poste in essere finalizzate a ricondurre le dichiarazioni rese dalla conduttrice Barbara Palombelli entro i limiti della correttezza e del rispetto dei principi' ", afferma la senatrice in una nota. (segue) (Com)