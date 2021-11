Green pass: manifestazione non autorizzata, Zara abbassa la saracinesca con i clienti dentro - Video

Per visualizzare il video occorre abbonarsi.

- Appartenenti al movimento no green pas provenienti da Piazza Cordusio, hanno costretto un gruppo di milanesi, in centro per lo shopping natalizio, a rifugiarsi all’interno di un negozio, che ha subito dopo abbassato la saracinesca per evitare possibili danni, mentre le forze dell’ordine in assetto antisommossa si sono schierate per intercettare le poche centinaia di manifestanti che ora stanno sfilando in via Torino bloccando il traffico (Video: Agenzia Nova) (Rem)