Regno Unito: Johnson, i contatti con casi Omicron devono autoisolarsi anche se vaccinati

- Nel Regno Unito chi è stato in contatto con individui positivi al coronavirus di cui si sospetta il contagio con la variante Omicron dovrà autoisolarsi per dieci giorni anche se vaccinato. Lo ha detto il premier britannico, Boris Johnson, parlando questa sera in conferenza stampa. Al momento gli adulti vaccinati non devono autoisolarsi in caso di contatto con un positivo al coronavirus, ma l’emersione di una nuova variante ha determinato questa deroga. “Dobbiamo rallentare la diffusione della variante qui nel Regno Unito, perché le misure ai confini possono solamente minimizzare e rallentare l’arrivo della nuova variante anziché fermarla del tutto”, ha dichiarato. (segue) (Rel)