Regno Unito: Johnson, i contatti con casi Omicron devono autoisolarsi anche se vaccinati (2)

- Per quanto riguarda l’uso delle mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico, Johnson ha dichiarato che il governo sta pensando di renderlo obbligatorio ma i dettagli su questo punto saranno resi noti dal ministro della Salute, Saijd Javid, all’inizio della prossima settimana. Un altro punto toccato durante la conferenza riguarda la campagna per la terza dose, che il premier ha dichiarato che sarà potenziata per includere più persone sulla base del criterio anagrafico e per ridurre il tempo tra seconda e terza dose. Al momento possono ricevere la terza dose gli ultraquarantenni, i lavoratori in prima linea del personale sanitario e assistenziale, gli anziani nelle case di riposo, le persone di età compresa tra 16 e 49 anni con condizioni di salute che ne aumentano il rischio di ammalarsi di forme gravi di Covid-19 e gli adulti che risiedono in abitazioni assieme a persone vulnerabili. (Rel)