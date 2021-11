Violenza donne: Roma si tinge di fucsia per il corteo "Non una di meno", migliaia in piazza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al grido "Non una di meno", pañueli e striscioni fucsia, simbolo della lotta contro la violenza di genere, tornano a colorare le piazze di Roma. "Basta femminicidio", è uno degli striscioni del corteo che da piazza della Repubblica sta sfilando per le vie della Capitale fino a piazza San Giovanni, a due giorni dalla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una manifestazione organizzata dalla rete "Non una di Meno". In piazza alcune migliaia di persone, nella stragrande maggioranza donne: moltissime giovani, tante con indosso abiti, bandane o bandiere fucsia, il colore del Movimento. Tra striscioni di colore fucsia e slogan, ad animare la manifestazione anche il suono dei tamburi, balli e canti, insieme alla musica proveniente dalla casse audio installate a bordo di un camioncino che accompagna il serpentone umano per le vie della città. "Insieme siam partite, insieme torneremo. Non una di meno", "Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce" oppure "tremate tremate, le streghe sono tornate" sono alcuni dei cori intonati dalle dimostranti e che riecheggiano tra i palazzi del centro di Roma. Non solo cori, ma anche tanti striscioni che colorano il corteo, come: "Contro la violenza maschile sulle donne. Non una di meno" e "la sorellanza ci rende felici". (segue) (Rer)