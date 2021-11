Violenza donne: Roma si tinge di fucsia per il corteo "Non una di meno", migliaia in piazza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio del corteo è partita una performance di teatro-danza poi, a via Cavour, le manifestanti hanno agitato mazzi di chiavi per ricordare che la maggior parte dei femminicidi e delle violenze avvengono all'interno delle mura domestiche. La manifestazione è segnata da azioni performative e collettive, tra queste “il grido muto”, ossia un minuto di silenzio che coinvolge l’intero corteo per ricordare le vittime di femminicidi e transcidi; la performance sensibili-invisibili per il riconoscimento delle malattie cosiddette “femminili” ignorate dalla medicina, quali, ad esempio, vulvodinia, neuropatia del pudendo, fibromialgia, endometriosi e tutte le varie forme di dolore pelvico. Le dimostranti, inoltre, si sono sedute a terra facendo un minuto di silenzio per poi esplodere insieme in un grido di rabbia e sorellanza. (segue) (Rer)