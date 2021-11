Violenza donne: Roma si tinge di fucsia per il corteo "Non una di meno", migliaia in piazza (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo un anno di stop imposto dalla pandemia - spiegano dal movimento "Non una di meno" - è quanto mai urgente riprendere la parola e lo spazio pubblico contro la violenza maschile sulle donne e di genere approfondita dalla crisi pandemica e da una politica istituzionale preoccupante e ostile alle donne, alle persone lgbtqia+ e alle persone più esposte alla crisi economica, sociale e sanitaria. Da una parte, il governo dell’uomo solo al comando riprogramma in peggio le condizioni delle nostre esistenze, con riforme non contrattate né contrattabili che ipotecano il nostro futuro". Mentre "dall’altra, la deriva xenofoba, patriarcale e individualista che attraversa il dibattito pubblico e che attacca la solidarietà, la cura collettiva, l’accesso alla salute per tutti come priorità dell’agenda politica post pandemica. I dati sono chiari. Per questo abbiamo ritenuto necessario riprenderci lo spazio pubblico e tornare in strada. E lo faremo con azioni performative durante il percorso". Le femministe rilanciano "il tema della lotta femminista e transfemminista, anche per le politiche del Governo che parla molto ma non fa: come il piano antiviolenza fermo e non ancora rinnovato, o al blocco del Ddl zan". (Rer)