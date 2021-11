Covid: Boccia (Pd), obbligo mascherine all'aperto inevitabili prima di Natale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- "Tornano le varianti, tornano le prime zone gialle come in Friuli Venezia Giulia; così com’era prevedibile, l'emergenza Covid-19 non è finita. Oggi grazie ai vaccini possiamo convivere meglio, quindi proteggiamoci, vacciniamoci tutti e teniamo soprattutto le mascherine. Sono le uniche armi contro il Covid e le numerose varianti. L’obbligo delle mascherine all’aperto diventa inevitabile e necessario nel mese di dicembre, soprattutto nelle strade affollate per le attività commerciali pre-natalizie". Lo ha affermato Francesco Boccia, deputato del Partito democratico e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, al termine dell'iniziativa organizzata dall'Uci, insieme a Enzo Maraio, segretario Psi, Arturo Scotto di Articolo uno, Angelo Bonelli dei Verdi e Francesca Flati, deputata del Movimento cinque stelle. "Proteggere tutti in pieno inverno, anche all’aperto dove c’è tanta gente, è necessario e vanno evitate ordinanze differenziate tra le diverse città - ha aggiunto il parlamentare -. I sindaci che si sono mossi preventivamente lo fanno per opportuna prudenza e non hanno altre armi; e se lo fanno è perché provano a difendere la salute di tutti e le stesse attività commerciali. Sarebbe meglio a questo punto un intervento unitario in vista del Natale, di governo, Regioni e Comuni con un confronto in Conferenza unificata. Tutto questo diventa a maggior ragione necessario - ha concluso Boccia - fino a quando resterà in circolazione una quota consistente di non vaccinati". (Com)