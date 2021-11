Turchia-Turkmenistan: firmati otto accordi ad Ashgabat, obiettivo interscambio di 5 miliardi di dolalri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Turchia e il Turkmenistan hanno firmato oggi otto accordi durante la visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel paese dell'Asia centrale per partecipare del vertice dell'Organizzazione per la cooperazione economica (Oce). Erdogan e l’omologo turkmeno Gurbanguly Berdymukhamedov si sono incontrati al Palazzo Oguzhan, nella capitale Ashgabat, per un incontro bilaterale seguito dalla cerimonia della firma. Secondo quanto riferisce il quotidiano filo-governativo “Daily Sabah”, gli accordi riguardano la cooperazione tra i ministeri degli Esteri turco e turkmeno, le banche centrali, le emittenti pubbliche e le agenzie di stampa ufficiali, sanità e medicina, istruzione e allevamento di cavalli. Dopo la cerimonia, Erdogan ha dichiarato in una conferenza stampa congiunta che i due Paesi sono determinati ad aumentare il volume degli scambi a 5 miliardi di dollari all’anno. Il presidente turco ha affermato che durante l'incontro sono state discusse anche misure per aumentare la cooperazione nel trasporto aereo e terrestre, nonché nell'energia. Berdymukhamedov ha insignito Erdogan della Decorazione per la cooperazione statale del Turkmenistan e i due Paesi hanno firmato anche una dichiarazione congiunta in nove punti. L’Oce, che è stata fondata da Turchia, Iran e Pakistan nel 1985 come seguito della Cooperazione regionale per lo sviluppo, include anche Afghanistan, Azerbaigian, Kazakistan, Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan dal 1992. L'organizzazione tiene vertici, riunioni ministeriali e sessioni regolari per cooperare in materia di commercio e investimenti. (Tua)