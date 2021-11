Russia: cinque corpi recuperati dalla miniera di Listvyazhnaya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I soccorritori hanno recuperato cinque corpi dalla miniera di Listvyazhnaya, in Siberia sudoccidentale. Lo ha riferito il ministero russo per le Emergenze oggi. I cadaveri sono stati trovati e riportati in superficie durante le operazioni di soccorso. Il 25 novembre è stato notato che dalla miniera, nella regione di Kemerovo, si era sollevato del fumo. Secondo le autorità, 285 persone si trovavano all’interno durante quella che dai dati preliminari risulta essere stata un’esplosione di metano. Molti sono riusciti a fuggire ma 51 persone sono già state dichiarate morte, tra le quali 46 minatori e cinque soccorritori. Altre 60 persone sono state trasportate in ospedale. (Rum)