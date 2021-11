Violenza donne: Cuppi, ci vogliamo vive, ci vogliamo libere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In 100.000 al corteo di 'Non una di meno' a Roma oggi. Per eliminare la violenza degli uomini sulle donne c'è bisogno di educare al rispetto, alla valorizzazione delle differenze, combattendo gli stereotipi di genere". Lo afferma in una nota Valentina Cuppi, presidente dell'assemblea Pd, sulla manifestazione "Non una di meno". "Noi ci vogliamo vive, ci vogliamo unite, ci vogliamo libere dall'asimmetria di genere, dal maschilismo, dalla violenza che ogni giorno miete vittime nella nostra società. E per esserlo dobbiamo tutte e tutti tenere a mente che ogni giorno è 25 novembre. Non una di meno", conclude.(Com)