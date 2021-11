Kosovo: ministero Esteri Grecia condanna sparatoria a Gllogjan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Grecia ha condannato la sparatoria avvenuta ieri a Gllogjan, in Kosovo, provocando la morte di tre persone. Il dicastero lo ha fatto in un messaggio su Twitter nel quale esprime sgomento per “l’attacco orribile” in cui persone innocenti, inclusi due studenti, hanno perso la vita. “Le nostre condoglianze sincere alle famiglie delle vittime che sono perite e auguri di pronta guarigione ai feriti”, si legge. “Di fronte alla tragedia i nostri pensieri sono con tutti i kosovari”, ha continuato il ministero. (Gra)