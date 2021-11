Brasile: Corte suprema sblocca i beni dell’ex presidente Lula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giudici della seconda sezione della Corte suprema del Brasile hanno approvato lo sblocco dei beni dell’ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva, sequestrati nell’ambito dei processi per corruzione che sono stati annullati lo scorso marzo. La richiesta, riferiscono i media locali, è stata approvata nel corso di una seduta virtuale con tre voti favorevoli, quelli dei giudici Gilmar Mendes, Nunes Marques e Ricardo Lewandoski, e uno contrario, quello del relatore Edson Fachin. La decisione è stata assunta in ragione dell’annullamento a marzo di tutte le condanne nei confronti di Lula. Lo scorso maggio il Tribunale federale del Paranà aveva respinto la richiesta presentata dall’ex presidente per lo sblocco dei beni sequestrati, affermando che sulla fattispecie avrebbe dovuto esprimersi proprio la Corte suprema. Lula è considerato ad oggi il favorito per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo anno.(Brb)