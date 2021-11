Grecia: viceministro Esteri, l’Ue ha delle frontiere e deve difenderle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- La Grecia non è contenta del rafforzamento della cooperazione nella difesa tra Spagna e Turchia. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri greco, Miltiadis Varvitsiotis, intervistato dal quotidiano “El Pais”. “La Turchia è un Paese che non rispetta il diritto internazionale”, ha affermato il viceministro. Atene vuole giocare un ruolo stabilizzante nella regione ed è a favore del rafforzamento della strategia di sicurezza nel Mar Mediterraneo, davanti a una Turchia che “persegue le sue politiche in termini di forza militare”. “Stiamo cercando di sviluppare relazioni con tutti i Paesi della regione, in particolare con Israele, Egitto e Cipro” e gli accordi in tema di difesa con Stati Uniti e Francia “sono guidati dallo spirito del Meccanismo di difesa europeo”. (segue) (Spm)