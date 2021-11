Grecia: viceministro Esteri, l’Ue ha delle frontiere e deve difenderle (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A proposito di migranti, il viceministro ha spiegato che, rispetto alla loro strumentalizzazione da parte di Ankara, il governo di Atene ha attuato una politica di impedimento degli ingressi illegali che non mette a rischio vite umane, è monitorata da attori internazionali quali Nato e Frontex e asseconda il principio per cui l’Unione europea ha dei confini e deve difenderli. La Grecia ha anche ridotto il numero di migranti sul suo territorio in misere condizioni da 30 mila nel 2015 a tremila oggi, grazie alla creazione di nuovi centri ricettivi. A proposito del nuovo governo in Germania, Varvitsiotis ha detto che “deve capire che siamo in un’Europa nuova” a causa della pandemia di coronavirus e delle sue conseguenze. Pertanto, ha continuato, invece di misure severe, "il nuovo patto di stabilità dovrebbe spingere in direzione della crescita”. (Spm)