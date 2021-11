Emirati: approvata la più vasta riforma del sistema giuridico del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Emirati Arabi Uniti hanno ufficialmente approvato un'ampia riforma del sistema giuridico del Paese. Oltre 40 leggi sono incluse nelle modifiche, che insieme rappresentano la più grande riforma legale nei 50 anni di storia della nazione araba. La decisione dello sceicco Khalifa bin Zayed al Nahyan, presidente degli Emirati Arabi Uniti, arriva infatti nel 50esimo anno della fondazione del Paese e ha lo scopo di tenere il passo con i risultati dello sviluppo degli Emirati e riflettere le aspirazioni future, riferisce l’agenzia di stampa statale “Wam”. “Gli emendamenti mirano a sviluppare la struttura legislativa in vari settori, tra cui investimenti, commercio e industria, regolamentazione e tutela della proprietà industriale, diritto d'autore, marchi, registro del commercio, transazioni elettroniche, servizi fiduciari, factoring e residenza, oltre alle leggi relative alla società e alla sicurezza personale, tra cui la legge sui reati e le pene, la legge sulla sicurezza online e le leggi che regolano la produzione, la vendita e l'uso di narcotici e sostanze psicotrope", ha riferito la “Wam”. Le nuove modifiche legislative sono arrivate dopo un intenso coordinamento sia a livello locale che federale, dove un team composto da 540 specialisti ed esperti di 50 autorità federali e locali hanno lavorato insieme negli ultimi cinque mesi, in consultazione con oltre 100 organizzazioni del settore privato, al fine di riflettere le "best practice" nelle nuove disposizioni di legge. (Res)