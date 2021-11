Serbia: proteste in tutto il Paese contro la nuova legge sull'esproprio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono tenute in diverse città della Serbia delle manifestazioni di massa contro gli emendamenti alla legge sull'esproprio approvati ieri dal Parlamento. Secondo quanto riferisce la stampa locale, la protesta è stata indirizzata in particolare contro il gruppo minerario Rio Tinto e l'eventualità di un esproprio forzato di terreni per procedere agli scavi nella valle di Jadar, dove sono presenti dei giacimenti di jadarite, minerale contenente un'elevata quantità di litio. I manifestanti hanno bloccato il traffico a Belgrado, mentre a Sabac, la città più prossima alla valle di Jadar, si sono verificati dei disordini, come pure a Novi Sad, dove i dimostranti si sono scontrati con la polizia. La legge con i nuovi emendamenti consentirebbe, secondo le voci critiche, il sequestro forzato delle proprietà delle persone che potrebbero ostacolare i progetti del governo. Gli oppositori hanno affermato che è inammissibile per il governo avere un diritto discrezionale nel dichiarare "in modo non trasparente" alcuni progetti di particolare importanza senza criteri precisi, rendendo così possibile l'esproprio. Secondo il governo, invece, i nuovi emendamenti definiscono in modo più preciso i casi di esproprio e accorciano i termini processuali. Secondo alcune forze politiche d'opposizione le modifiche approvate violano la Costituzione ed in particolare l'articolo 58, che al comma 2 prevede che "il diritto di proprietà può essere sottratto o limitato solo nell'interesse pubblico determinato in base alla legge, con un compenso che non può essere inferiore a quello di mercato". Secondo gli oppositori alle modifiche, inoltre, gli interessi di società straniere possono essere ora definiti dal governo come "interesse pubblico". (segue) (Seb)