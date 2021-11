Lombardia: oggi assessore De Corato alla giornata regionale del ricordo dei caduti e dispersi di guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, l'assessore alla sicurezza, immigrazione e polizia locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato, su delega del presidente Attilio Fontana, ha partecipato alla "Giornata regionale del ricordo dei caduti e dispersi di guerra". La giornata si è aperta alle 9.30 alla basilica di Sant'Ambrogio dove si è celebrata la Messa di suffragio per i caduti e dispersi in guerra alla presenza delle autorità civili e militari. A seguire, si è svolto il corteo fino al sacrario dei caduti di Milano per la deposizione delle corone e l'omaggio alle vittime. "È stato un onore per me partecipare alle celebrazioni di questa giornata per ricordare i caduti e i dispersi in guerra che hanno sacrificato la loro stessa vita nell'adempimento del proprio dovere e nella difesa della propria Patria", ha dichiarato l'assessore Riccardo De Corato. In mattinata l'assessore De Corato ha preso parte anche alla cerimonia di consegna dello Spadino e del battesimo del corso Ferrari III alla Scuola Militare Teulié. "Come ogni anno, ho preso parte alla suggestiva cerimonia della Scuola Militare Teulié. È con grande speranza che guardo a questi giovani che, in tempi difficili come quelli attuali, hanno scelto di indossare la divisa. Una scelta di vita nel segno dell'impegno e di alti valori che fa loro onore", conclude l'assessore. (Com)