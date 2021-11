Fisco: Fornaro (Leu), bene 7 miliardi di taglio tasse sui lavoratori, ora agire anche su detrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Presidente del Gruppo di Liberi e Uguali allaCamera dei Deputati

19 luglio 2021

- Il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro, sottolinea: "Non era scontato, ma grazie anche al nostro impegno 7 degli 8 miliardi del fondo per il taglio delle tasse previsto dalla legge di Bilancio andrà ad una riduzione dell'Irpef pagata dai lavoratori. C'è ancora spazio per agire sulle detrazioni per dare un segnale anche ai percettori dei redditi da lavoro e da pensione sotto i 15.000 euro - continua il parlamentare in una nota -. Sul tema del fisco, poi, resta centrale il recupero dell'evasione fiscale: decine di miliardi di euro sottratti ogni anno allo Stato, che potrebbero servire per rafforzare ulteriormente lo Stato sociale e sostenere una ripresa inclusiva". (Com)