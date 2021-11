Iran: programma nucleare, colloqui informali a Vienna prima dei negoziati di lunedì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono iniziate a Vienna le prime consultazioni informali in vista dei negoziati ufficiali sul ripristino del Piano di azione globale congiunto, noto con l’acronimo inglese di Jpcoa, vale a dire l’accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano. A dirlo è stato l’inviato russo presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "Le prime consultazioni informali in formato bilaterale sono iniziate a Vienna in preparazione dei colloqui ufficiali sul ripristino del Jcopa di lunedì. Un accordo su questa materia richiederà maggiori sforzi", ha affermato Ulyanov su Twitter. Gli Stati Uniti sono usciti in modo unilaterale dal Jcopa nel 2018, spingendo l'Iran a seguirne l'esempio un anno dopo, al punto che Teheran ha violato sistematicamente i termini dell'accordo in risposta al ripristino delle sanzioni economiche. L'Iran attualmente possiede uranio arricchito con un grado di purezza del 60 percento, il livello più vicino mai raggiunto al livello del 90 per cento associato alle armi atomiche. All'inizio di questo mese, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano e principale negoziatore nei colloqui sul nucleare, Saeed Khatibzadeh, ha affermato che la Repubblica islamica continuerà le sue azioni di arricchimento dell’uranio fino a quando non sarà certo che gli Stati Uniti revocheranno le sanzioni in modo verificabile. Lunedì 29 novembre riprenderanno a Vienna i colloqui per salvare il Jcopa dopo una pausa di cinque mesi nel mentre l'Iran ha eletto il presidente ultraconservatore, Ebrahim Raisi. (Rum)