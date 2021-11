Covid: Farnesina pronta ad assistere connazionali in Africa meridionale dopo restrizioni viaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Farnesina attraverso l’Unità di Crisi e le ambasciate e i consolati in loco sta monitorando con attenzione gli effetti della recente ordinanza del ministero della Salute che ha imposto restrizioni ai viaggi da Sudafrica e da altri Paesi della regione australe africana. Le ambasciate coinvolte, in raccordo con l’Unità di Crisi, si sono rapidamente attivate per raccogliere le eventuali segnalazioni di connazionali ed assisterli alla luce del mutato scenario di queste ore. (Com)