Italia-Belgio: rinviata la visita dei reali belgi a causa della situazione legata al Covid

- La visita ufficiale dei reali del Belgio e di alcuni ministri in Italia è stata rinviata, in accordo con le autorità italiane, alla luce del peggioramento della situazione sanitaria in Belgio e in Europa. Lo ha reso noto il Palazzo reale belga. La visita di Stato era pianificata dal primo al 3 dicembre. Il re Filippo farà comunque “un breve viaggio a Roma il primo dicembre per incontrare il presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, il cui mandato termina nel gennaio 2022”, si legge nel relativo comunicato. Si tratterà di un’occasione per ribadire “l’importanza che il Belgio attribuisce alle sue relazioni privilegiate con l’Italia”. Il monarca sarà accompagnato dalla ministra degli Esteri, Sophie Wilmès, e da una delegazione ridotta. (Beb)