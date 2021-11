Sudan: il primo ministro Hamdok sostituisce i vertici della polizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Sudan, Abdalla Hamdok, ha deciso di sostituire del capo della polizia, generale Khaled Mahdi Ibrahim al Emam, e del suo vice. Lo ha annunciato egli stesso in un post su Twitter. Il nuovo capo della polizia sarà il generale Alan Hamed Mohammed Omar, mentre il suo vice sarà il generale Muddathir Abd al Rahmand Nasr al Din. Mercoledì 24 novembre lo stesso Hamdok aveva annunciato una revisione di tutte le nomine che erano state fatte durante la sua detenzione dopo il colpo di Stato del 25 ottobre scorso. In precedenza il premier aveva annunciato anche l'apertura di un'inchiesta sulla repressione dei manifestanti scesi in piazza per protestare contro il colpo di Stato. L'annuncio è giunto dopo che Hamook ha incontrato ieri i membri delle Forze di libertà e cambiamento (Ffc), l'ex coalizione civile al governo che si è opposta al governo militare e che ha ribadito oggi di non riconoscere alcun accordo politico con la leadership militare dopo il suo reintegro. (Res)